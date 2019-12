Kulusevski verso l’Inter, ballano solo 5 milioni. Pericolo Manchester United

Kulusevski è accostato all’Inter da diverse settimane, con un futuro che sembra pronto a tingersi di nerazzurri. Il centrocampista è oggetto di trattativa con l’Atalanta che spara alto sul prezzo del cartellino. Intanto, come riporta “Gazzetta.it”, il Manchester United resta in agguato sul talento

DISTANZA E CONCORRENZA – Il valore di Kulusevski non è in discussione, dopo il grande inizio di stagione con la maglia del Parma. L’Inter sembra a buon punto nella trattativa con l’Atalanta, che ne possiede il cartellino, per portarlo a Milano. Nei due incontri tra club nerazzurri, l’offerta sul piatto è stata di 35 milioni contro una richiesta di 40 almeno. Una distanza non eccessiva, ma occhio alla concorrenza: il Manchester United è in agguato e comporta una certa fretta nella chiusura per l’Inter.