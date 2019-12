Kulusevski si avvicina con Vidal, ma le tempistiche dell’Inter sono diverse

Kulusevski e Vidal sono i nomi più accostati all’Inter in questo pre-mercato di gennaio. E sono anche quelli più vicini. Come riportato da “Sky Sport”, le tempistiche di chiusura delle operazioni possono essere simili, ma non l’approdo a Milano. Fredda l’ipotesi Weigl

RIVOLUZIONE IN MEZZO – Si continua a lavorare per rinforzare soprattutto il centrocampo, ma Antonio Conte forse dovrà aspettare qualche mese prima di avere il reparto al top. L’Inter è vicina a chiudere l’operazione con l’Atalanta per il classe 2000 Dejan Kulusevski, destinato però a rimanere in prestito a Parma fino a fine stagione. Per gennaio Conte dovrà “accontentarsi” di Arturo Vidal, che resta l’obiettivo principale dell’Inter. Si registrano passi in avanti per il cileno, anche se la trattativa con il Barcellona non è ancora in fase di chiusura. Solo proposto Julian Weigl (vedi articolo), che vuole lasciare il Borussia Dortmund ma al momento non scalda i vertici nerazzurri. Per completezza d’informazione, da non sottovalutare la pista che porta a Rodrigo De Paul, i cui discorsi con l’Udinese sono stati avviati da tempo. E gennaio 2020 potrebbe essere il periodo giusto per il suo addio al Friuli. Conte attende rinforzi a centrocampo.