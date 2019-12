Kulusevski, progressi tra Inter e Atalanta: affare per giugno – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, Inter e Atalanta si sarebbero incontrate per parlare di Dejan Kulusevski. Difficile un suo arrivo a gennaio, le due parti lavorano per definire la trattativa in vista della prossima estate.

PROGRESSI – Passi avanti tra Inter e Atalanta per Dejan Kulusevski. Nella giornata di ieri l’amministratore delegato Beppe Marotta e il presidente del club milanese Steven Zhang hanno incontrato Luca Percassi. La richiesta del club bergamasco è nota: 40 milioni di euro. Gli uomini mercato dell’Inter hanno invece avanzato la loro prima proposta, ovvero 35 milioni di euro con parte fissa e parte legata ai bonus.

DOMANDA E OFFERTA – La distanza tra le parti è dunque di cinque milioni di euro. Non proprio insormontabile. Il problema nell’immediato è che sembra sempre ormai meno probabile un possibile arrivo del centrocampista svedese già a gennaio (e in tal senso il Parma è già stato rassicurato). La trattativa è dunque impostata per giugno, con l’ok per chiudere subito per bruciare la concorrenza ed evitare eventuali aste.

CONCORRENZA DA BATTERE – L’Atalanta è disponibile alla cessione in vista dell’estate, ma alle sue condizioni, ovvero 40 milioni di euro. Su Kulusevski è forte anche l’interesse della Juventus e del Manchester United. Ecco perché bisogna chiudere l’affare e in fretta.