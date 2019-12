Kulusevski, l’Inter ci prova per gennaio. Non è...

Kulusevski, l’Inter ci prova per gennaio. Non è alternativa a Vidal – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter sta lavorando per Kulusevski. Anche a gennaio, e non sarebbe in alternativa ad altri colpi.

COLPO IN VISTA – Conte per fare un salto di qualità a gennaio ha in mente due nomi ben precisi. Ma Kulusevski è sempre nei radar dell’Inter. Lo svedese resta il grande obiettivo per giugno, con un piccolo spiraglio per un prestito già a gennaio. Ma c’è di mezzo il Parma che al momento oppone un muro solido oltre che alto. Attenzione però: il talento dell’Atalanta arriverebbe solo come aggiunta, però, e non in alternativa, ad un altro innesto.