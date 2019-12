Kulusevski, l’Inter non rilancia: va alla Juventus! Base d’intesa saltata

Kulusevski davvero a un passo dalla Juventus, Inter spiazzata. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in collegamento telefonico con “Aspettando Calciomercato” su “Sportitalia”, ha spiegato come sono andate le cose

DIFFERENZA DECISIVA – Di seguito l’intervento di Alfredo Pedullà: «Fabio Paratici era stato avvistato più volte sulle tracce di Dejan Kulusevski, l’ultima a Bologna-Parma. La Juventus può fare degli investimenti a gennaio che l’Inter non può fare. I nerazzurri avevano raggiunto una base d’intesa soltanto su un prestito con obbligo di riscatto e comunque non per gennaio. I bianconeri hanno messo sul piatto 35 milioni di euro più 10 di bonus. Non ci sono margini per un rilancio Inter. Kulusevski viaggia verso la Juventus, nel senso che è un’operazione che va soltanto formalizzata. La società bianconera ha deciso di fare un’investimento dopo aver valutato bene le opzioni sulla trattativa Erling Haaland che poi ha lasciato scivolare ritenendo opportuno non chiudere. Cercavano un investimento su un ragazzo del 2000. Operazione chiusa sfruttando i canali privilegiati non soltanto con l’Atalanta ma anche la possibilità di mettere sul piatto una cifra che in questo momento in Italia nessuno avrebbe potuto mettere. In linea di massima si farà a giugno, così vorrebbe il Parma. Non escludo sorprese più avanti ma il giocatore vorrebbe chiudere la stagione a Parma. Se la mettiamo volgarmente sul piano venale, la Juve può mettere sul piatto dei soldi a gennaio. Cosa che l’Inter non avrebbe potuto fare. Quando tu proponi 35 più bonus con un pagamento alla Nicolò Barella perché non puoi fare operazioni adesso è normale pensare che in un regime di libera concorrenza i bianconeri abbiano giocato d’anticipo. L’Inter non rilancerà».