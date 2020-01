Kulusevski destinato alla Juventus: ecco perché l’Inter lo ha mollato

Kulusevski sembra ormai a un passo dalla Juventus. Il centrocampista svedese classe 2000, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma, ha raggiunto due giorni fa l’accordo con i bianconeri. Per l’Inter c’è un motivo, non economico, alla base del mancato rilancio: lo spiega “Sport Mediaset”.

NIENTE DA FARE – Dejan Kulusevski vestirà presto la maglia della Juventus. I bianconeri hanno raggiunto con l’Atalanta, società proprietaria del cartellino del centrocampista, un accordo da trentacinque milioni di euro più ulteriori nove di bonus. Con il giocatore, invece, l’intesa è su un quinquennale da due milioni e cinquecentomila euro netti a stagione. L’Inter sembrava la favorita per assicurarsi le prestazioni dello svedese, ma negli ultimi giorni del 2019 è avvenuto il ribaltone. Come riporta “Sport Mediaset” su Italia 1, oltre al rilancio di Fabio Paratici, c’è anche una scelta alla base del mancato arrivo in nerazzurro di Kulusevski. Antonio Conte, infatti, vorrebbe un centrocampista pronto e subito per affrontare la seconda parte di stagione: ecco perché Arturo Vidal (vedi articolo) resta sempre in prima fila per la sessione di mercato che si aprirà domani. La Juventus vorrebbe Kulusevski già a gennaio, ma il Parma per ora dice no come ribadito ieri dal suo presidente (vedi articolo).