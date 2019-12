Kulusevski, Inter vuole anticipare tutti. Risarcimento al Parma – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, gli uomini mercato dell’Inter sono disposti a lanciare l’assalto a Dejan Kulusevski già a gennaio per cercare di bruciare la concorrenza (Juventus e Manchester United hanno chiesto del giocatore). Discorsi già avviati con l’Atalanta, resta da convincere il Parma con dei giocatori come “risarcimento”.

CONCORRENZA DA ANTICIPARE – Le attenzioni in casa nerazzurra sono orientate verso Dejan Kulusevski. La filosofia della famiglia Zhang è chiara: certe cifre e certi investimenti solo per giocatori giovani e dal grande potenziale. Gli uomini mercato dell’Inter hanno già affrontato il discorso per il centrocampista con l’Atalanta. La società bergamasca ha avuto però contatti anche con Juventus e Manchester United. Il valore del centrocampista svedese si attesta attorno ai 40 milioni di euro e a Milano sanno quanto sia importante cercare di bruciare la concorrenza e anticipare tutti, anche per evitare eventuali aste di mercato.

RISARCIMENTO – La trattativa è chiaramente rimandata a gennaio, anche per presentarsi al momento giusto dal Parma, che al momento ha il giocatore in prestito. Con una classifica tranquilla, la società emiliana potrebbe essere più ben disposta a lasciarlo partire e ad accettare Federico Dimarco (lo scorso anno già alle dipendenze di Roberto D’Aversa) e Musa Barrow come una sorta di “risarcimento”.