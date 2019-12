Kulusevski-Inter, sgambetto Napoli? La tentazione di De Laurentiis: le cifre

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe inserirsi nella corsa a Dejan Kulusevski e prendere subito così il giocatore di proprietà dell’Atalanta, in prestito al Parma e nel mirino dell’Inter

IL PUNTO – Secondo quanto riportato da “Repubblica”, il Napoli potrebbe battere l’Inter nella sfida di calciomercato per Dejan Kulusevski. Il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe superare i nerazzurri, da tempo sul giocatore di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma, grazie ad un’offerta. La proposta da parte del club azzurro per ottenere il suo cartellino potrebbe essere pari a 25 milioni di euro. Questa potrebbe essere una cifra considerata giusta per ottenere il sì alla cessione del nazionale svedese.