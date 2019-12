Kulusevski-Inter, Percassi temporeggia. Parma convinto – GdS

Dejan Kulusevski, talento dell’Atalanta in prestito al Parma, è in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Oggi il club nerazzurro ha incontrato l’Atalanta. Ecco le ultime secondo la “Gazzetta dello Sport” (QUI quanto riportato da “Sky Sport)

INCONTRO E SICUREZZE – “Nell’incontro andato in scena oggi – dopo ulteriori contatti risalenti alle scorse 24 ore – l’Inter ha avanzato la richiesta di poter bloccare Dejan Kulusevski in vista della prossima estate, senza però arrivare ai 40 milioni di euro richiesti dalla Dea: ostacolo che ha impedito la “stretta di mano” finale, in quanto i Percassi vogliono sentirsi liberi di ascoltare altre proposte, superiori a quelle dell’Inter. In tutto ciò, il Parma è convinto di poterlo trattenere fino al termine del campionato”.

Fonte: Gazzetta.it