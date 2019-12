Kulusevski: “Inter? Penso al presente, scelgo a fine anno! Ibrahimovic…”

Kulusevski è senza dubbio una delle sorprese nell’attuale stagione di Serie A. Il centrocampista piace molto all’Inter che sta trattando il suo acquisto con l’Atalanta. Il calciatore si è raccontato ai microfoni di SVT Sport, parlando anche del suo futuro e l’arrivo di Ibrahimovic. Di seguito le sue dichiarazioni

MOMENTO D’ORO – Dejan Kulusevski inizia l’intervista sottolineando l’ottimo momento di forma e i meriti del Parma: «Miglior giocatore del mese di dicembre? Molti fattori mi hanno portato a questo riconoscimento. Ho trovato una squadra nella quale mi sono ambientato perfettamente, un allenatore e dei compagni di squadra che credono in me. L’anno scorso mi sono allenato molto con l’Atalanta, ma sento di aver mantenuto il livello. Ora sono arrivato in una squadra in cui ho potuto giocare e ho colto l’occasione. Ovviamente sono molto contento di come sono andate le cose».

FUTURO DA DECIDERE – Non può mancare il punto della situazione sul mercato di Kulusevski, con l’Inter che preme e diverse big interessate: «Futuro in un top club? Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Sto pensando solo a migliorare nel presente rispetto al passato. Sicuramente non so cosa accadrà in futuro. Ora mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione. Svezia e non Macedonia? Se avessi potuto giocare per entrambi l’avrei fatto, ma sfortunatamente non posso. È stato più naturale scegliere la Svezia. Sono nato e cresciuto qui ed è qui che torno per incontrare amici».

MODELLO DA SEGUIRE – Kulusevski, infine, accoglie piacevolmente il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A: «Il campionato italiano sarà incredibilmente divertente con l’arrivo di Zlatan. Ibrahimovic solleverà l’intera lega! Penso che farà la differenza per il Milan. Rappresenta un modello per te? Assolutamente. Penso che Zlatan sia stato un modello per tutti gli svedesi, ancor di più per noi figli di immigrati. Quello che ha fatto è fantastico, tanto grande quant’è lui nel mondo».