Kulusevski-Inter, incontro con l’Atalanta già avvenuto. Un problema – Sky

Kulusevski è realmente nel mirino dell’Inter: il centrocampista dell’Atalanta, in prestito al Parma, fa parte dei nomi per gennaio. Secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe già stato un incontro fra la dirigenza interista e quella bergamasca, con un problema da superare.



PRENDERLO DA SUBITO – L’Inter vuole Dejan Kulusevski già per gennaio. Secondo Sky Sport sono iniziati i contatti con l’Atalanta, squadra proprietaria del cartellino dello svedese ora al Parma. La richiesta si aggira sui trentacinque milioni di euro, negli scorsi giorni risulta esserci stato un primo incontro fra le società per discutere il trasferimento. Il tentativo interista è quello di prenotare ora il giocatore, arrivando a un accordo immediato, da capire se per portarlo a Milano già a gennaio (serve l’OK del Parma) oppure per la prossima stagione. Il problema è che i bergamaschi vorrebbero ancora sentirsi liberi di ascoltare eventuali proposte successive, da parte di altri club, e vendere il giocatore al miglior offerente. Questo perché l’Atalanta, con le prestazioni crescenti del classe 2000, potrebbe ulteriormente far salire il valore e ottenere più soldi. È presumibile che a breve ci siano ulteriori contatti. Per Kulusevski si prospetta quindi un’asta, la trattativa per l’Inter non sarà sicuramente semplice.