Kulusevski, Inter in pressing su Atalanta e Parma....

Kulusevski, Inter in pressing su Atalanta e Parma. Possibile scambio – GdS

Condividi questo articolo

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, l’Inter lavora incessantemente per assicurarsi le prestazioni di Dejan Kulusevski. Il centrocampista di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma è valutato 40 milioni di euro, ma la società nerazzurra sembra voler inserire nella trattativa Matteo Politano.

TRATTATIVA AGLI INIZI – Continua il pressing dell’Inter su Dejan Kulusevski. La trattativa per il centrocampista svedese è decisamente più costosa di quella per Arturo Vidal (vedi articolo). L’incontro tra Steven Zhang e Luca Percassi ha permesso di capire alla società milanese che la valutazione che fa l’Atalanta del suo gioiellino è di 40 milioni di euro. L’Inter si è spinta fino a 35 milioni di euro, anche se bisogna sottolineare come la trattativa sia alle fasi iniziali.

PEDINA DI SCAMBIO – Nell’operazione potrebbe rientrare Matteo Politano, ormai in uscita dall’Inter, anche se i discorsi sulla sua valutazione potrebbero essere un problema. In tutto questo, bisogna ancora convincere anche il Parma che, nonostante la classifica tranquilla, non vorrebbero privarsi del loro giovane faro del centrocampo.