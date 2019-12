Kulusevski-Inter, distanza da colmare per evitare una minaccia! I dettagli

Condividi questo articolo

Kulusevski rimane il grande obiettivo dell’Inter per l’immediato futuro. Secondo quanto rivelato da “Gazzetta.it”, al club nerazzurro conviene accelerare per evitare che la minaccia Manchester United si concretizzi. Di seguito i dettagli

DISTANZA – Dejan Kulusevski è il grande sogno dell’Inter che verrà: “Nel recente face to face tra i club sono stati fatti dei passi avanti, tuttavia resta la differenza tra domanda (almeno 40 milioni) e offerta (a Milano sono arrivati a 35). Distanza non impossibile, che entrambe le società proveranno ad azzerare (il rapporto tra gli Zhang e i Percassi è ottimo)”.

MINACCIA – Kulusevski però piace anche al Manchester United, che non avrebbe problemi a mettere la freccia: “Occhio, però, alla Premier League. Il Manchester United insiste e non avrebbe alcun problema a superare la proposta interista, anche se preferirebbe firmare l’assegno definitivo solo nella prossima estate. L’Atalanta invece conta di cedere lo svedese subito, lasciandogli la possibilità di chiudere la stagione al Parma. Insomma, l’Inter resta in pole, ma per evitare sorprese (e sorpassi) sarebbe meglio accelerare”.

Fonte: Gazzetta.it