Kulusevski-Inter ai dettagli! Il piano per convincere l’Atalanta

Condividi questo articolo

Kulusevski a breve potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset” è in dirittura d’arrivo l’accordo con l’Atalanta per il cartellino dello svedese, ora in prestito al Parma. Questi i dettagli dell’operazione.

TUTTO FATTO? – L’Inter sta mettendo le mani su Dejan Kulusevski, che ha convinto tutti in questa prima parte di stagione al Parma. Il centrocampista classe 2000, stando a Sport Mediaset, si trasferirà per una cifra che si aggira sui trentacinque milioni di euro. Decisivo, per il buon esito della trattativa, l’intervento di Steven Zhang che ha partecipato, assieme a Giuseppe Marotta, all’ultimo (recente) incontro con Luca Percassi, Amministratore Delegato dell’Atalanta e figlio del patron Antonio Percassi. Così l’Inter sta riuscendo ad anticipare la concorrenza della Juventus, così come di altri club inglesi interessati a Kulusevski. Per il momento lo svedese rimarrà al Parma sino al termine del campionato, ma non è escluso che nel mese di gennaio ci sia un ripensamento nel caso in cui Nicolò Barella e Stefano Sensi non diano le garanzie sperate sul recupero dai rispettivi infortuni. Nelle prossime settimane è prevista la definitiva chiusura dell’operazione: per Sport Mediaset il futuro di Kulusevski sarà all’Inter.

Fonte: Sport Mediaset – Marco Barzaghi