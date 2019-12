Kulusevski, incontro Inter-Atalanta! Avanzata una richiesta: i dettagli – Sky

Kulusevski è il centrocampista che sta più impressionando in questa stagione in Serie A. Lo svedese classe 2000 di proprietà dell’Atalanta è l’oggetto del desiderio di numerose squadre, inclusa l’Inter. In tal senso la squadra nerazzurra si sarebbe mossa già concretamente. Da “Sky Sport 24” arrivano gli aggiornamenti sulla trattativa da Paventi.

INCONTRO – L’Inter fa sul serio per Dejan Kulusevski e, nella giornata di ieri, secondo quanto riferito da “Sky Sport”, è andato in scena un incontro con la dirigenza dell’Atalanta: «Incontro nella giornata di ieri tra le dirigenze di Atalanta ed Inter per Kulusevski. L’Inter è seriamente interessata allo svedese non per gennaio ma per giugno. La squadra di Antonio Conte non vuole fare l’operazione a gennaio, ma vuole aprirsi una finestra da febbraio. Perché a gennaio vuole prendere giocatori fatti e finiti. Il costo dell’operazione è di circa 35 milioni.

PRIORITÀ – L’Inter ha avanzato una richiesta alla società di Percassi: «La squadra nerazzurra vorrebbe avere una priorità dall’Atalanta per avere la possibilità di trattare a mercato chiuso. Dal canto suo l’Atalanta vorrebbe avere la possibilità di poter ascoltare altre offerte. Ma visti i buoni rapporti che intercorrono fra le due società questa è una trattativa che è già iniziata. L’Inter rimane fiduciosa per acquisire il giocatore nel mercato di giugno».