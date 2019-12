Kulusevski, ecco come la Juventus ha giocato d’anticipo! Inter limitata

Condividi questo articolo

Vi stiamo raccontando, minuto per minuto, le vicende del caso Dejan Kulusevski, ora clamorosamente vicino alla Juventus dopo giorni di accostamento all’Inter. Il portale online “alfredopedulla.com” spiega la chiave che ha permesso ai bianconeri di convincere l’Atalanta in pochissimo tempo.

ANTICIPO SECCO – Questioni di soldi, ovviamente. Questione di tempi, mai darli per scontati. La Juventus ha bruciato l’Inter per Dejan Kulusevski, o almeno così sembra dai rumors venuti a galla nelle ultime ore (QUI un recap per schiarirvi le idee). L’Inter pareva forte sul giocatore, in virtù dei rapporti con Atalanta e Parma e della forza economica, ritrovata, del club di Steven Zhang. Evidentemente, lungimiranza e decisione nell’affare non sono bastati per anticipare Fabio Paratici e la Juventus. All’ultima curva del circuito, i bianconeri hanno messo sul piatto una grossa cifra (si parla di 35 milioni più bonus) da versare immediatamente nelle casse del club orobico. L’Inter, invece, contava di sborsare gran parte di quei soldi direttamente a giugno, per via dei soliti equilibri finanziari da tenere d’occhio nonostante l’uscita dal Seattlement Agreement del Financial Fair Play. Questo vincolo ha fatto la differenza: per Kulusevski sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione. La Juventus ha agito nell’ombra, i nerazzurri non sembrano avere la forza per un ultimo colpo di reni.

Fonte: alfredopedulla.com