Kulusevski colpo estivo per l’Inter, si prova ad anticipare? – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter lavora su Kulusevski per la prossima estate. Bisogna capire se ci saranno margini per anticipare a gennaio.

COLPO ESTIVO – Alla lista dei giocatori trattati dall’Inter va aggiunto Kulusevski. Da viale della Liberazione sottolineano che l’affare sarà solo in vista del mercato estivo e che l’obiettivo è quello di chiuderlo a gennaio solo per anticipare la concorrenza della Juve, non per portarlo subito alla Pinetina (anche perché il Parma che lo ha in prestito non vuole perderlo).

IN ANTICIPO? – In realtà se con l’Atalanta sarà raggiunta in breve un’intesa sul prezzo del cartellino (l’Inter compresi i bonus ha proposto 35 milioni; Percassi ne vuole più di 40 all inclusive), magari un tentativo per anticipare lo sbarco a gennaio sarà fatto. Con un punto interrogativo bello grosso, quello che un 2000 dovrebbe adattarsi in fretta a San Siro e al ruolo di mezzala che ha ricoperto solo nelle giovanili (qui un focus sul suo ruolo).