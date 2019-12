Kulusevski alla Juventus, arrivano conferme! Inter e Marotta beffati? – GdS

Condividi questo articolo

Anche “La Gazzetta dello Sport” conferma il sorpasso della Juventus su Giuseppe Marotta e l’Inter per Dejan Kulusevski, talento svedese di proprietà dell’Atalanta. La rosea si allinea con la posizione di “Sky Sport”, che vi abbiamo anticipato poco fa, e prova anche a svelare le cifre dell’operazione.

SORPASSO – L’Inter e la Juventus continuano a darsi battaglia anche sul mercato. È di poco fa la notizia che i bianconeri avrebbero sorpassato la concorrenza di Giuseppe Marotta per lo svedese Dejan Kulusevski. “Sky Sport” aveva lanciato l’indiscrezione (QUI ve ne abbiamo parlato) confermata anche dalla rosea, che parla di Inter sorpassata e di 35 milioni più 15 di bonus, mentre i nerazzurri avevano elaborato un’offerta inferiore (sempre articolata tramite bonus). In più il club torinese sarebbe intenzionato a lasciare il giocatore a Parma fino a giugno, dettaglio non da trascurare negli sviluppi di una trattativa contorta per via del numero di interpreti coinvolti. L’Inter, nel frattempo, medita se tentare la contromossa o lasciare che il calciatore si diriga verso Torino.

Fonte: La Gazzetta dello Sport