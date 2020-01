Kulusevski a Torino: visite mediche con la Juventus. Inter storia chiusa

Kulusevski sarà presto un nuovo calciatore della Juventus. Il centrocampista è stato a lungo corteggiato dall’Inter, ma alla fine i bianconeri hanno sbaragliato la concorrenza con un’offerta altissima. Domani sono previste le visite mediche con i torinesi: le ultime sull’arrivo dello svedese

ULTIMI PASSAGGI – Siamo ai titoli di coda per il passaggio di Dejan Kulusevski alla Juventus. Il passaggio all’Inter è sfumato dopo che i bianconeri hanno chiuso l’operazione per 45 milioni circa per il cartellino. Il calciatore è arrivato a Torino poco dopo le 21:30, come riporta “Calciomercato.com”. E’ entrato da un ingresso secondario alla Continassa e domani svolgerà le visite mediche con il suo prossimo club.

Fonte: L’inviato Lorenzo Bettoni – Calciomercato.com.