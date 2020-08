Kubo nome nuovo per l’Inter: talento del Real Madrid, concorrenza di 30!

Kubo è un esterno giapponese classe 2001 reduce da una stagione in prestito al Mallorca: l’Inter ora l’avrebbe chiesto al Real Madrid. A rivelarlo è il giornalista David Alonso, nel corso della trasmissione El Transistor sulla radio spagnola Onda Cero. A volerlo, però, sono in tanti.

NOME NUOVO PER L’INTER – Takefusa Kubo ha brillato con il Mallorca nell’ultima Liga, anche se la sua squadra è retrocessa. Quattro gol in trentacinque presenze, con diciannove anni compiuti lo scorso 4 giugno. Ora il giapponese è tornato al Real Madrid, ma potrebbe essere di nuovo girato in prestito per acquisire esperienza. Così il giornalista David Alonso: «Il Villarreal è in pole position per prendere Kubo. È una richiesta esplicita di Unai Emery a Fernando Roig (rispettivamente allenatore e presidente del club, ndr). Delle oltre trenta proposte ufficiali arrivate al Real Madrid, o ai suoi agenti, la selezione si è ridotta a quattro: Villarreal, Celta Vigo, Granada e Osasuna. Il giocatore ha dato priorità a giocare in Spagna e ad avere un alto minutaggio, prima di andare in un club più grande che faccia la Champions League. Sarà quindi un prestito di un anno e, al termine, tornerà al Real Madrid. Kubo sarà un giocatore della prima squadra quando Vinicius Junior avrà conseguito il passaporto spagnolo, così potrà occupare un posto da extracomunitario. Per il prestito il Real Madrid chiede una cifra fra due e tre milioni di euro. Il Bayern Monaco ne ha offerti otto per averlo un anno, senza opzioni per il riscatto, ma club e giocatore hanno preferito dare priorità alla titolarità anziché a più soldi. Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ci ha provato. Inter, Borussia Dortmund, Siviglia, Milan e Real Sociedad sono alcune delle altre squadre interessate a Kubo».