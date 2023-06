Koulibaly priorità per l’Inter. In lui il difensore perfetto per il futuro

Kalidou Koulibaly è il difensore perfetto individuato dalla dirigenza dell’Inter per la prossima stagione. Fabrizio Romano ne ha parlato in questo modo su SosFanta.

DIFESA – Fabrizio Romano ha detto questo sul nuovo difensore per l’Inter: «Con il Chelsea si parlerà anche di Lukaku, che rimane il discorso principale tra i due club. Chiaramente il calciatore vuole rimanere con i nerazzurri, loro vogliono trovare una strada per tenerlo ma non è così facile e automatico che il Chelsea lo lasci. Bisogna capire le condizioni, il prezzo, l’ingaggio, quindi c’è da parlare. Poi c’è Kalidou Koulibaly. Insisto su questo discorso perché Koulibaly è una priorità per l’Inter. Viene considerato il giocatore perfetto tra esperienza internazionale e nazionale, l’abilità per portare qualcosa di nuovo in una difesa che ha fatto benissimo in Champions League ma meno in campionato. C’è voglia di andare incontro con forza su Koulibaly, l’intenzione è quello di prenderlo. Non giocando le coppe il Chelsea può mandare via il difensore a una condizione vantaggiosa».