Kotarski obiettivo del Parma: il portiere piace anche all’Inter

Il Parma neo-promosso in Serie A ha messo gli occhi sul giovane portiere Dominik Kotarski di proprietà del PAOK. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2000 è seguito anche dall’Inter.

CONCORRENZA – Kotarski si è messo in mostra in questa stagione difendendo i pali ad protagonista al PAOK Salonicco in Grecia. Su di lui c’è il forte interesse del Parma che piace molto al club neo-promosso. Il talentuoso portiere croato attualmente in forza al PAOK. Il giovane estremo difensore, valutato intorno ai 10 milioni di euro, è anche nel radar dell’Inter, sebbene i nerazzurri sembrino defilati nella corsa al giocatore.

Kotarski seguito anche dall’Inter, ecco chi è

ANCHE L’INTER – Nato il 10 febbraio 2000 a Zagabria, Kotarski ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Dinamo Zagabria, una delle fucine di talenti più prolifiche della Croazia. Nel 2017, è passato allo Jong Ajax, in Eerste Divisie. Nel 2022, il portiere croato ha firmato con il PAOK, dove ha continuato a impressionare per le sue qualità tecniche e la maturità dimostrata tra i pali nonostante la giovane età. Il Parma, fresco di promozione, sta cercando di costruire una squadra competitiva per garantire la permanenza in Serie A e, possibilmente, puntare a obiettivi più ambiziosi. L’interesse per Kotarski testimonia la volontà del club emiliano di investire su giovani. L’Inter non ha del tutto abbandonato l’interesse per il portiere. Come noto, però, l’obiettivo tra i pali per i nerazzurri resta Martinez del Genoa.