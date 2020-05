Kostov e il duello Inter-Juventus. Il Presidente: “Arrivate offerte ufficiali”

Condividi questo articolo

Kostov è entrato nel mirino di Inter e Juventus. Il calciatore, come riporta Kota Sport, piace molto ai top club italiani e anche al Benfica. Il Presidente del Septemvri Sofia, Rumen Chander, fa il punto della situazione ai microfoni del portale bulgaro

CORSA A TRE – Kaloyan Kostov oggetto del desiderio sul mercato, le parole di Chander: «È interessante non solo per la Juventus e il Benfica, ma anche per altri grandi club europei. Ha qualità eccellenti, non è un caso che faccia parte di quasi tutte le medicazioni nazionali al di sopra della sua età. Ma l’interesse è una cosa e l’offerta ufficiale è qualcos’altro. Settembre ha offerte ufficiali per lui da Juventus e Inter, inutile dire di quali club stiamo parlando: l’egemonia in uno dei campionati più forti del mondo. Sfortunatamente, quando qualcosa è molto bello, c’è sempre qualcuno che cerca di rovinarlo se capisci di cosa sto parlando».