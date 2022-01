Kostic, un tentativo già a gennaio. Digne l’alternativa (in prestito) – TS

L’Inter vuole provare a mettere a disposizione a Inzaghi un rinforzo subito sulla fascia sinistra, se le esigenze tecniche combaceranno con le migliori condizioni economiche possibili. Il primo nome sulla lista è Kostic, Digne l’alternativa.

FASCIA SINISTRA – Il preferito da Inzaghi, al momento, per affiancare Perisic sulla fascia sinistra, è ovviamente Dimarco, anche se il tecnico lo vede più come vice Bastoni. Il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra è Filip Kostic, cioè l’obiettivo per quel ruolo in estate. In estate l’Eintracht chiedeva circa 10 milioni più bonus alla Lazio, ma poi saltò tutto. Adesso difficilmente il club tedesco potrà ottenere più di quei 10 milioni richiesti. Secondo l’edizione odierne di TuttoSport, l’Inter a gennaio farà comunque un tentativo per provare ad anticipare il colpo estivo, soprattutto se l’Eintracht dovesse aprire alla formula dl prestito con diritto di riscatto. L’alternativa al serbo rimane Lucas Digne, in rotta con l’Everton. Il calciatore conosce già il nostro campionato quindi non avrebbe problemi di inserimento. L’Inter, però, non vorrebbe impegnarsi e lo prenderebbe solo in prestito secco.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini