Kostic e il ‘triangolo’ con Gosens e Perisic: l’Inter ha le idee chiare

Ieri dalla Germania si è parlato di ritorno dell’Inter su Kostic dell’Eintracht Francoforte (vedi articolo). Il giornalista Alfredo Pedullà, sul proprio sito, riepiloga la situazione che riguarda Gosens e Perisic.

ALTRA STRATEGIA – Più che Filip Kostic l’Inter punta… Ivan Perisic. È quanto afferma Alfredo Pedullà, nonostante le informazioni provenienti ieri dalla Germania sull’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte. Il giornalista parla di incontro nei prossimi giorni per chiudere il rinnovo del croato, in scadenza al 30 giugno. Con l’arrivo di Robin Gosens a gennaio la fascia sinistra sarebbe completa, senza posto per Kostic. Quest’ultimo piace alla Lazio e alla Roma, è probabile che a fine stagione cambi squadra.

Fonte: alfredopedulla.com