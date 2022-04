Kostic, ritorno di fiamma Inter? In Germania sicuri: trattative già avviate

Filip Kostic torna in orbita Inter. L’esterno dell’Eintracht Francoforte è in uscita, e in Germania sono sicuri: gli agenti del calciatore hanno già l’accordo col club nerazzurro.

RITORNO DI FIAMMA – Pretattica o interesse concreto? Filip Kostic non è un nome nuovo per l’Inter, che sembra di nuovo interessata all’esterno mancino. Ad oggi i nerazzurri sono certi solo di Robin Gosens sull’out di sinistra per la prossima stagione. E, in attesa di intensificare la trattativa per il rinnovo di Ivan Perisic, il club vuole tutelarsi. Tanto che, secondo il giornalista Florian Plettenberg (di “Sky Germania”) proprio l’Inter avrebbe trovato già un accordo con gli agenti di Kostic: contratto di 4 anni a circa 5 milioni di ingaggio a stagione. Resta però da convincere l’Eintracht Francoforte, che detiene il cartellino: i tedeschi vorrebbero incassare almeno 15 milioni di euro, ma ad oggi non è ancora pervenuta un’offerta ufficiale. Si preannuncia un’estate calda sull’asse Milano-Francoforte.

News #Kostic: Frankfurt would sell the EL hero in summer for around €15m. Bosses expect him to move to 🇮🇹. His new agents negotiating with @Inter: 4-years-contract, around €5m net per year. But: Eintracht has no offer on the table. #TransferUpdate @SkySportDE @Sky_AlexB — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 18, 2022