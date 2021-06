Kostic opzione Inter? Spunta un’altra pretendente dalla Serie A – SI

Kostic è uno dei nomi che si sono fatti per la fascia sinistra dell’Inter. Secondo il giornalista Pedullà, intervenuto a “Sportitalia Mercato”, sull’esterno si sarebbe però inserita anche la Lazio.

KOSTIC VERSO ROMA? – Ecco la ricostruzione del giornalista Alfredo Pedullà sull’esterno mancino serbo: «Su Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte c’è la Lazio. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023. Era stato accostato anche all’Inter che l’ha seguito molto, ma non ha le finanze al momento per prenderlo (vedi articolo). È una trattativa che nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo e potrebbe essere collegata all’uscita di Joaquín Correa».