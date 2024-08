Kostic, occasione e sopresa di mercato per l’Inter? La situazione

Il nome di Filip Kostic non è ancora uscito in questo mercato per l’Inter. Ma, considerando la situazione a sinistra – dovuta anche all’infortunio di Tajon Buchanan – e del giocatore alla Juventus, non è da escludere una ‘sorpresa’ di mercato.

SORPRESA – Dopo l’infortunio a EURO 2024 con la Serbia, Filip Kostic non è ancora tornato in campo con la maglia della Juventus in queste prime amichevoli. Neppure in quella di ieri contro il Brest, nella quale l’esterno sinistro dei bianconeri non era neppure in panchina. Non una sorpresa, dal momento che il suo nome rientra fra quelli che la dirigenza del club torinese ha messo sul mercato. Ed ecco che potrebbe rivelarsi un’occasione di mercato, specialmente per chi – come l’Inter – sta cercando proprio un giocatore in quella parte di campo. Un nome a sorpresa, da non escludere, però, a priori.

Kostic, sorpresa di mercato per l’Inter? Un ritorno di fiamma

GIOCATORE CONOSCIUTO – Prima di finire alla Juventus, Filip Kostic era già stato seguito con grande attenzione dall’Inter. Esterno sinistro a tutta fascia, in grado anche di segnare – e i nerazzurri, purtroppo, lo sanno – con conoscenza della Serie A, con 66 presenze in maglia bianconera fin dal suo arrivo nel 2022. La scorsa stagione il serbo ha giocato per 29 volte in totale in campionato, 26 da titolare. E il suo profilo sarebbe anche interessante per intercambiarsi con Federico Dimarco sulla fascia sinistra.

CAMBIO DI PRIORITÀ – Certo, bisogna fare i conti con la Juventus e capire come siano i rapporti. Ma vista la situazione dello stesso Filip Kostic, si potrebbe riuscire a imbastire una trattativa low cost che andrebbe a risolvere un problema a entrambe le squadre. E l’Inter potrebbe lasciar perdere la pista che porta a un braccetto sinistro, lasciando Carlos Augusto come vice di Alessandro Bastoni. Al momento, va detto, non c’è nulla di concreto. Ma si sa che, mano a mano che avanza il mercato e ci si avvicina alla fine, sorprese e occasioni sono pronte a sbucare. E occhio alla pista Kostic-Inter…