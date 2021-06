Kostic o ‘un’ Emerson? I numeri guidano le priorità mancine dell’Inter

Tre nomi per la fascia sinistra dell’Inter: Emerson Palmieri, Emerson Royal e ora anche Kostic. Quale sarebbe il profilo migliore per i nerazzurri?

TRE NOMI – L’Inter sta cercando un esterno mancino, in vista del possibile addio di Ashley Young (che ha una proposta di rinnovo in mano). E il primo nome del mirino dei nerazzurri è Emerson Palmieri, cavallo di ritorno. A cui si aggiunge un “quasi” omonimo, il brasiliano Emerso Royal del Barcellona. Infine sale alla ribalta anche Filip Kostic, esterno serbo dell’Eintrach Frankfurt. Tre giocatori che, al di là della zona di campo che occupano, hanno caratteristiche molto diverse.

SPINTA OFFENSIVA – Analizzando meramente i numeri dell’ultima stagione, verrebbe innanzitutto da escludere il primo nome. Nonostante sia Campione d’Europa in carica, Emerson Palmieri viene da una stagione personalmente negativa (vedi focus). All’Inter dovrebbe quindi ritrovare innanzitutto il ritmo e la continuità di gioco. E dovendo scegliere tra Emerson Royal e Filip Kostic, verrebbe da spostare tutte le fiches sul serbo. Che ha una netta proiezione offensiva, ma anche numeri da capogiro per un esterno (vedi focus). L’unica costante su tre tavoli di mercato dell’Inter è la stessa: qualsiasi nome vinca le preferenze nerazzurre, ci sarà bisogno di sborsare una cifra non indifferente. Per ora, quindi, il casting per corsia mancina è in standby.