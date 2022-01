Kostic-Inter, Marotta prova a chiudere subito con l’Eintracht Francoforte

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, starebbe tentando di chiudere subito per Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte.

CONTATTI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Beppe Marotta ha aperto i contatti con l’Eintracht Francoforte per tentare di prendere immediatamente Filip Kostic. L’amministratore delegato dell’Inter vede in lui il perfetto sostituto di Ivan Perisic, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il club nerazzurro ha offerto un prestito con diritto di riscatto, proposta rifiutata dalla società tedesca. L’esterno però vuole vestire la maglia nerazzurra e sta tentando di forzare la mano con l’Eintracht Francoforte. L’affare di mercato non è semplice, ma la trattativa è ampiamente aperta.

Fonte: SportMediaset.it