Kostic è uno dei principali indiziati per rinforzare la fascia sinistra dell’Inter. In Germania – precisamente l’emittente Sky Sport DE – danno già per fatto l’accordo con il giocatore, meno quello con il club di appartenenza

COLPO MANCINO – Svolta nella trattativa tra l’Inter e Filip Kostic, nazionale serbo classe ’92. A livello contrattuale sono stati concordati i termini personali tra la società nerazzurra e l’esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte, che però non ha ancora ricevuto nessuna offerta dall’Italia. Prima che ciò avvenga, l’Inter deve monetizzare dalla cessione di alcuni calciatori della rosa attuale. Il principale indiziato resta l’esterno destro Achraf Hakimi (vedi articolo). Pur avendo un valore di mercato di quasi 35 milioni di euro, il prezzo richiesto dall’Eintracht per liberare Kostic in estate in direzione Inter oscilla tra i 20 e i 25 milioni. Questo quanto ripreso dal Max Bielefeld, giornalista di Sky Sport Deutschland, edizione tedesca della galassia Sky.