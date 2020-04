Kostic, Eintracht apre a cessione: Inter ci sarà? L’idea di Conte – Sport Bild

Condividi questo articolo

Kostic è uno dei nomi nel mirino dell’Inter per la prossima finestra di calciomercato, le cui date rimangono incerte per via dell’emergenza Coronavirsus. Secondo quanto rivelato da Sport Bild, l’esterno dell’Eintracht Francoforte non convince Conte

POCO CONVINTO – Filip Kostic, estreno dell’Eintracht Francoforte, piace all’Inter già da diverso tempo (vedi articolo). Secondo quanto rimbalza dalla Germania, il club nerazzurro già la scorsa estate arrivò a offrire 40 milioni di euro ma la dirigenza tedesca preferì declinare per non indebolire la rosa. Con l’emergenza Coronavirus e le relative perdite economiche, l’Eintracht potrebbe aprire alla cessione del serbo di fronte a un’offerta altrettanto elevata. I nerazzurri, però, non hanno ancora incassato il via libera di Antonio Conte, che al momento non appare convinto dal giocatore. Dunque la permanenza in Germania prende sempre più quota.

Fonte: sportbild.bild.de