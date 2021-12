Kostic, chi è il profilo che piace all’Inter per la fascia sinistra

https://www.inter-news.it/calciomercato/inter-mercato-di-occasioni-a-gennaio-kostic-ma-non-solo-con-2-cessioni/Se ne parla già dall’estate scorsa ma il suo nome è tornato in voga in questi giorni (vedi articolo). Filip Kostic, laterale sinistro dell’Eintracht Francoforte, è finito nuovamente sul taccuino dei dirigenti dell’Inter. Ecco una scheda del suo profilo.

VICE – L’affare Kostic si protrae dall’estate scorsa con l’Inter che vorrebbe portarlo a Milano come vice-Perisic. L’esterno mancino classe 1992 piace molto ai nerazzurri perché, come qualità e come stile di gioco, assomiglia molto al croato. Con l’Eintracht Kostic ha giocato 148 partite complessive segnando 29 gol e fornendo ben 57 assist. Il suo piede mancino è educatissimo ed è per questo che sembra essere l’ideale per la corsia mancina di Simone Inzaghi. Una lunga esperienza in Bundesliga per l’esterno serbo viste le maglie indossate con Amburgo e Stoccarda ma anche una buona esperienza internazionale viste le 43 presenze con la nazionale serba. Kostic in stagione ha giocato complessivamente 21 partite tra Bundesliga ed Europa League fornendo 9 assist totali e segnando 3 reti. Un profilo che piace all’Inter che, in caso di qualche movimento, potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio?