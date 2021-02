Kossounou, pressing Milan ma Inter c’Ã¨: concorrenza dalla Premier League

Kossounou, pressing Milan ma Inter c’è: concorrenza dalla Premier League

Odilon Kossounou – Club Brugge (Photo by KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Odilon Kossounou, difensore del Club Brugge, ha acceso gli interessi da parte di Inter, Milan e di club della Premier League

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Voetbal Belgie, l’Inter sarebbe sulle tracce di Odilon Kossounou. Il club nerazzurro però sarebbe in buona compagnia. Insieme alla società meneghina, le pretendenti per il difensore del Club Brugge sarebbero: il Milan e le squadre dalla Premier League, Arsenal e Wolverhampton.

VALUTAZIONE – In particolare, proprio i rossoneri sembrerebbero decisamente determinati a portare il 20enne ivoriano all’ombra della Madonnina. Il giocatore verrebbe considerato come alternativa ad Alessio Romagnoli, vista la sua richiesta per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2022. Il club belga lo valuterebbe almeno 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Fonte: Voetbalbelgie.be