Koopmeiners, Inter su di lui? L’agente: Â«Tanti interessati, anche in ItaliaÂ»

Koopmeiners, Inter su di lui? L’agente: «Tanti interessati, anche in Italia»

Teun Koopmeiners AZ Alkmaar

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar, sembra pronto al grande salto. Il giocatore classe 1998 è stato citato anche nei nostri consigli per gli acquisti (vedi scheda) e sembra che anche l’Inter abbia messo gli occhi su di lui. La concorrenza è però alta, come confermato dall’agente ai microfoni di minutidirecupero.it

GRANDE INTERESSE – Sembra essere alto l’interesse su Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar classe 1998. Il suo agente ha parlato dell’interessamento di diversi club, tra cui potrebbe esserci anche l’Inter: «Per ora i club interessati non si sono mai spinti a compiere passi concreti, almeno finora. Manifestazioni di interesse quelle sì, ci sono state, ma mai nulla di più sin qui. In ogni caso si tratta di un giocatore che può ricoprire praticamente tutte le posizioni del centrocampo a prescindere da quale sia il sistema di gioco, inoltre è un leader vero, uno di quelli che servono a ogni squadra. Dunque non mi meraviglia che lo cerchino quelle più importanti, voglio dire, non faccio fatica a immaginare il perché…».

Fonte: Minutidirecupero.it – Andrea Falco