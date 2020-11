Kondogbia all’Atletico Madrid, l’Inter non incasserà soldi: il motivo

Kondogbia presto diventerà ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid, che ha deciso di puntare sul calciatore centraficano per sostituire Thomas Partey, ceduto all’Arsenal. L’Inter però, non riceverà nessuna percentuale da questa cessione.

NO SOLDI – Kondogbia pronto per la sua nuova esperienza all’Atletico Madrid che ha acquistato il calciatore dal Valencia non aver avuto la possibilità di colmare il buco lasciato da Thomas Partey (ceduto all’Arsenal), prelevando il giocatore dal campionato spagnolo. Diversamente da quanto detto negli ultimi giorni però, l’Inter non riceverà nessuna percentuale da questa cessione. I nerazzurri avevano ceduto il calciatore per 25 milioni riservandosi il 20% della cifra di una futura plusvalenza ma, dato che lo stesso calciatore passerà all’Atletico Madrid per 15 milioni, di fatto non ci sarà alcuna plusvalenza.