Kolarov, tempo di scelte: gli amici chiamano, l’Inter aspetta una risposta

Kolarov proverà a chiudere la carriera da protagonista dopo aver superato completamente gli ultimi infortuni. L’Inter è un’opzione ma non è l’unica, anzi. Nei prossimi giorni dovrà decidere dove continuare a giocare

BIVIO – Il futuro di Aleksandar Kolarov verrà deciso nelle prossime ore. Questione di giorni. Il classe ’85 serbo si trova a un bivio e deve fare una scelta di vita più che di carriera. La situazione non è cambiata, nel senso che Kolarov non è ancora fuori dai piani dell’Inter (vedi focus), che gli ha addirittura proposto il rinnovo annuale dopo aver visto saltare l’opzione Stefan Radu a parametro zero. Difficile ma non impossibile la permanenza a Milano, ma nel frattempo valuta altre piste. All’amico e connazionale Dejan Stankovic, che lo rivuole a Belgrado in maglia Stella Rossa, si è aggiunto l’altrettanto amico e connazionale Sinisa Mihajlovic, che lo vuole a Bologna (vedi articolo). Sul tavolo anche altre opzioni, italiane e soprattutto estere. Kolarov deve prendere una decisione, che l’Inter aspetta di conoscere per programmare al meglio la nuova stagione.