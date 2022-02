Kolarov si allena ad Appiano Gentile: non è da escludere la permanenza – TS

Kolarov si allena regolarmente ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il difensore potrebbe decidere di restare all’Inter fino al termine della stagione.

CAMBIO IDEA – Proseguono regolarmente gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista del derby in programma sabato alle 18 a San Siro, Tutti a disposizione di Simone Inzaghi, ad eccezione ovviamente di Alexis Sanchez e Lautaro Martinez – di ritorno dal Sud America -, e degli infortunati Robin Gosens e Joaquin Correa. Tra i presenti anche Aleksandar Kolarov che, nonostante le voci di rescissione di contratto con l’Inter, continua ad allenarsi al meglio con i propri compagni. Vista l’importanza all’interno dello spogliatoio nerazzurro, non è da escludere – secondo il quotidiano di Torino -, che il 36enne prosegua sino a giugno prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Fonte: TuttoSport