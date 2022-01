Kolarov senza futuro chiaro all’Inter. Marotta lavora sui colpi a zero – SI

L’Inter non dovrebbe essere attesa da un mercato frenetico in questo gennaio. Come segnalato da Pedullà a Sportitalia Marotta sta pensando a colpi a parametro zero per l’anno appena iniziato, ma intanto c’è da monitorare la scelta di Kolarov che potrebbe pure ritirarsi in anticipo (vedi articolo).

UN ACQUISTO? – Secondo Alfredo Pedullà in questo mese di gennaio può arrivare un laterale sinistro: «L’Inter ha questa necessità. Siccome Aleksandar Kolarov non ha un futuro chiaro, perché potrebbe anche andare, se pure uscisse Matias Vecino che è in scadenza l’Inter vorrebbe prendere un esterno. Ha Ivan Perisic in scadenza, la società spera di incontrarlo e rinnovare, Federico Dimarco ha rinnovato e uscendo Kolarov diventerebbe un centrale di sinistra difensivo. Deve dare un’alternativa a sinistra. Nel Chelsea si è infortunato Ben Chilwell e ha due strade: o richiamare Emerson Palmieri o prendere Lucas Digne. L’Inter starà molto attenta a questi discorsi, con Giuseppe Marotta che lavorerà sui parametri zero. La rosa è talmente completa che non ha bisogno di altro».