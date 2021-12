Kolarov, possibile addio al calcio: decisione a gennaio. Inter in attesa – CdS

Aleksandar Kolarov, secondo il Corriere dello Sport, starebbe valutando l’addio al calcio. L’esterno potrebbe decidere già a gennaio. L’Inter attende la decisione del serbo

VALUTAZIONI – Aleksandar Kolarov starebbe valutando l’addio all’Inter ed al calcio giocato. L’esterno ex Lazio e Roma, in questa stagione ha giocato appena 44 minuti, anche a causa delle condizioni fisiche non ottimali dopo l’operazione alla schiena a cui si è sottoposto a maggio. La decisione, secondo il quotidiano romano, potrebbe arrivare già a gennaio: accettare un ruolo da comprimario nell’Inter fino a fine stagione, cercare più spazio altrove o appendere gli scarpini al chiodo, ipotesi, quest’ultima, in crescita a causa della forma non più ottimale. In caso di addio di Kolarov, l’Inter andrebbe sul mercato alla ricerca di un esterno sinistro, per permettere a Dimarco di agire da terzo di difesa.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport