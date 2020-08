Kolarov-Inter: manca solo un dettaglio col giocatore – Sky

Kolarov

Kolarov-Inter è un affare sempre più vicino a concretizzarsi. Manca solo un dettaglio nella trattativa con il giocatore, la Roma non si opporrà al trasferimento. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

SOLO UN DETTAGLIO – Secondo Sugoni manca solo un dettaglio nella trattativa tra l’Inter e Kolarov. La Roma, dal canto suo, non si opporrà al trasferimento: «Manca poco. Il dettaglio che va risolto è più col giocatore che con la Roma. Kolarov chiede un biennale e l’Inter offre un contratto di un anno con opzione per il secondo. Bisogna arrivare all’accordo definitivo, ma la sensazione è che questa trattativa andrà in porto. Per la Roma non sarebbe un problema lasciarlo partire per un indennizzo minimo».