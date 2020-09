Kolarov-Inter: le parti sono agli ultimi dettagli, poi visite e firma – Sky

Photo 176691823

Kolarov-Inter è un’operazione ormai in via di definizione. Le parti sono ormai agli ultimi dettagli, a cui seguiranno le visite mediche e le firme. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

ULTIMI DETTAGLI – Kolarov è quasi un giocatore dell’Inter, mancano solo gli ultimi dettagli: «Kolarov è un’occasione che è stata colta e possiamo darla per fatta. Il giocatore ha accettato l’offerta di un anno con opzione per il secondo, si stanno ultimando gli ultimissimi dettagli, poi ci saranno le visite mediche e le firme sul contratto».