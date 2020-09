Kolarov all’Inter, oggi è il giorno! Una clausola particolare nel contratto

Kolarov all’Inter sarà ufficiale in questi giorni. Il difensore serbo, che con l’espulsione in UEFA Nations League ha finito i suoi impegni con le nazionali (vedi articolo), sarà entro ventiquattro ore a Milano. Secondo quanto riporta il giornalista Ciro Venerato, nel corso del programma “La Domenica Sportiva Estate”, su Rai 2 poi toccherà a Vidal e Darmian

I DETTAGLI – Ciro Venerato anticipa i primi passi di Aleksandar Kolarov da giocatore dell’Inter. Per il serbo siamo ormai in dirittura d’arrivo, con una clausola particolare prevista nel suo contratto: «Arriva domani sera (oggi lunedì 7 settembre, ndr) a Milano. Un milione e mezzo alla Roma, per un contratto di un anno a tre milioni e mezzo con opzione per il secondo anno, ma deve superare venti presenze da quarantacinque minuti l’una. Per Matteo Darmian otto-nove giorni, bisogna definire la contropartita. Due milioni e mezzo al Parma la valutazione, potrebbe entrare qualche giocatore: più Sebastiano Esposito che Lucien Agoumé. L’Inter è stata chiara con Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal: lo prende, ma da svincolato. Non vuole riconoscere neanche un euro (al Barcellona, ndr). Devono risolvere loro e presentarsi a parametro zero, per firmare un biennale da sei milioni e mezzo più bonus».