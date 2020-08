Kolarov, Inter e Roma giungono a compromesso? Un solo vero nodo

Condividi questo articolo

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Prorogue la trattativa tra Inter e Roma per il trasferimento di Aleksandar Kolarov in maglia nerazzurra: cosa manca per la fumata bianca

DETTAGLI – Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, non dovrebbe esserci una grande distanza tra Inter e Roma per il passaggio Aleksandar Kolarov all’ombra della Madonnina. Infatti, mentre il club nerazzurro offrirebbe un milione, quello giallorosso è chiederebbe due. Possibile dunque un accordo intorno a 1,5 milioni di euro. Da definire invece il nodo relativo al contratto del terzino serbo. Quest’ultimo chiederebbe un legame contrattuale biennale, mentre la società meneghina avrebbe messo sul piatto uno da una stagione con opzione per la seconda. La sensazione è che non si dovrebbe attendere moltissimo per l’intesa tra tutte le parti.