Kolarov-Inter, annuncio subito? Saluta la Roma con l’esito del tampone

Condividi questo articolo

Kolarov può considerarsi ormai un giocatore dell’Inter. Angelo Mangiante, in collegamento da Trigoria, annuncia che il serbo oggi ha fatto l’ultimo allenamento con la Roma. Per il difensore, in aggiunta, tampone dopo i quattro casi di Coronavirus nei giallorossi (vedi articolo).

NUOVO ACQUISTO – Angelo Mangiante conferma l’affare in dirittura d’arrivo: «Attesa per Edin Dzeko e saluti per Aleksandar Kolarov, perché sono entrambi qui al centro sportivo di Trigoria. C’è stato l’allenamento, dopo che il secondo giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti. È l’ultimo allenamento per lui, di fatto a ore arriverà l’annuncio dell’accordo totale fra i due club, non solo quello fra il giocatore e l’Inter. Kolarov presto raggiungerà Antonio Conte per provare a vincere il campionato, firmando un contratto biennale. Questo era l’obiettivo che seguirà Kolarov con l’Inter, dopo tre stagioni a Roma».