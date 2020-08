Kolarov-Inter, accordo! Roma, 0 margini. Si chiude in serata? Indennizzo

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Kolarov è il nome caldo per il mercato dell’Inter nelle ultime ore. Il laterale è a un passo dai nerazzurro: la trattativa con la Roma sta proseguendo in questi minuti. La fumata bianca potrebbe arrivare già in serata, come riporta Angelo Mangiante per SkySport24

TRATTATIVA AVANZATA – Aleksandar Kolarov ha già trovato l’accordo con l’Inter di Antonio Conte. Vuole andare in nerazzurra e provare a vincere lo Scudetto: è fortemente motivato per questa nuova esperienza. Il laterale ha un accordo che scade nel giugno del 2021. Si può chiudere con un indennizzo con un giovane: si sta parlando in questi minuti e la trattativa può già chiudersi questa sera. Non ci sono margini per restare a Roma a questo punto.