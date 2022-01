Kolarov in uscita sblocca un’entrata per l’Inter: tre gli obiettivi – Rai

Kolarov è il giocatore che l’Inter ha scelto come sacrificabile in questo mercato di gennaio, per avere un innesto. Ciro Venerato, durante La Domenica Sportiva su Rai 1, parla di tre profili osservati in caso di uscita del serbo.

GLI OBIETTIVI – Aleksandar Kolarov, peraltro in scadenza al 30 giugno, può lasciare l’Inter da qui al 31 gennaio. La sua uscita libererebbe un posto in lista Serie A, dando quindi la possibilità di un acquisto. Secondo Ciro Venerato di Rai Sport gli obiettivi sono Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach (ora in Coppa d’Africa con l’Algeria), Lucas Digne dell’Everton e Layvin Kurzawa del PSG. Non Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, visto più come nome per giugno. Assieme a lui Matthias Ginter come parametro zero e Gleison Bremer. Una volta uscito Kolarov si capirà di più sui margini di movimento per l’Inter.