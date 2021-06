Kolarov in uscita dall’Inter: un altro club di Serie A sul difensore – SM

Aleksander Kolarov è ormai in uscita dall’Inter. Il difensore serbo è in scadenza coi nerazzurri e non rinnoverà, sull’ex Roma e Lazio ci sarebbe l’interesse di un altro club di Serie A.

L’Inter saluterà diversi giocatori in questo mercato estivo e tra questi Aleksander Kolarov. Il difensore serbo, ingaggiato dalla Roma per dare un surpuls di esperienza alla difesa di Antonio Conte, ha deluso e non rinnoverà il suo contratto in scadenza tra pochi giorni. Non è comunque finita l’esperienza in Serie A dell’ex giocatore di Roma e Lazio, secondo Sandro Sabatini per “Sport Mediaset” il Bologna avrebbe già allacciato dei primi contatti con il giocatore per la prossima stagione.