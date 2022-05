Kolarov ha già lasciato l’allenamento dell’Inter! Lui e altri pronti a dire addio – Sky

Kolarov, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha già lasciato Appiano Gentile (ancor prima dell’inizio dell’allenamento). Il calciatore dirà addio all’Inter, come lui anche altri giocatori.

ADDIO VICINO – Aleksandar Kolarov, secondo quanto riportato da Sky, ha già lasciato anticipatamente il Centro Sportivo, ancor prima dell’allenamento di rifinitura (in campo alle 16:30-17). Il difensore serbo al termine di questa stagione dirà addio all’Inter. Come lui anche Matìas Vecino e Arturo Vidal (loro ovviamente non hanno lasciato Appiano Gentile). Quest’ultimo già palesato altri interessi sui social. Anche Ionut Radu saluterà il club e andrà in prestito. Andrea Ranocchia, invece, ha un contratto in scadenza e presto si incontrerà con la società, probabile però che anche lui andrà via.