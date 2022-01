Kolarov, altra ipotesi per il suo futuro all’Inter: nuovo ruolo da subito o luglio – CdS

Kolarov e l’Inter non è un storia finita o comunque destinata a finire. Il futuro del difensore serbo verrà deciso nei prossimi giorni. Secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport, si valuta da subito anche un nuovo scenario extra-campo

ADDIO O SOLO ARRIVERDERCI – Tra i convocati di Simone Inzaghi per Inter-Juventus torna Aleksandar Kolarov (vedi focus, ndr). Il futuro del classe ’85 serbo resta comunque in dubbio. Oltre alle già note ipotesi di mercato, ovvero restare all’Inter fino a fine stagione oppure andare via a gennaio per giocare con continuità in questo finale di carriera, resta vivo lo scenario del ritiro anticipato. Kolarov, infatti, potrebbe appendere le scarpette al chiodo (dopo la Supercoppa Italiana, ndr) ed entrare da subito nello staff tecnico di Inzaghi. Quest’ultima ipotesi, appresa sulle pagine del Corriere dello Sport odierno a firma Andrea Ramazzotti, è valida anche per luglio. In ogni caso, si tratta delle ultime settimane di carriera per Kolarov. Al più, cinque mesi. In caso di addio immediato all’Inter, il difensore serbo tornerebbe a luglio in una veste.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.